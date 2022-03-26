Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi

26.03.2022 11:15
Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İsveç Kalkınma Ajansı ile Mezitli Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) çerçevesinde mersin'e gelen İsveçli gazeteci ve yazar Bitte Hammergren ile bir araya geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İsveç Kalkınma Ajansı ile Mezitli Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) çerçevesinde mersin'e gelen İsveçli gazeteci ve yazar Bitte Hammergren ile bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, RESLOG ile birlikte başarılı örnek projeler yürüten Başkan Neşet Tarhan ile röportaj yapan Gazeteci Hammergen, Mezitli'de yaşayan göçmenlerin bugünkü durumu ve gelecekteki durum tahmini hakkında sorular yöneltti. Mezitli'de, Çukurova Bölgesinde bu alanda çok verimli çalışmaları olduğunu gözlemlediklerini aktaran Hammergren, yapılan çalışmaların model olması gerektiğini söyledi.

Birlikte daha sağlıklı ve daha huzurlu yaşayabilmek için görüş ve fikir paylaşımı yapılan ziyarette, Mezitli'nin demokratik ve aydın yapısından mutlu olduğunu ifade eden Hammergren, "Mezitli'den memnun bir şekilde ayrılıyorum" dedi.

Yapılan röportajda, Suriyelilerin uyum süreci hakkında bilgiler aktaran Başkan Tarhan, en fazla zorlandıkları konuların başında belediye bütçesi belirlenirken göçle gelenlerin hesaba katılmaması olduğuna vurgu yaptı. Başkan Tarhan, "212 bin Mezitlili için hazırladığımız bütçe ile 50 bini kayıtlı olmak üzere kayıtlı olmayan Suriyelileri de kattığımızda yaklaşık 300 bin kişiye hizmet etmek durumunda kalıyoruz. Belediyemizin de aldığı önlemler doğrultusunda sosyal yaşamda bir sorun yaşanmasının önüne geçebiliyoruz" diye konuştu.

Belediyelere kaynak aktarılırken göçle gelenlerin de eklenmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, "Bu kitlenin entegrasyonuna ilişkin çalışmaların durumunun sorgulanması bir yana, ilçede yaşayan göçle gelenlerin sayısı dikkate alınarak ilave bütçe belirlenmelidir. Suriyeliler var ama belediyeler bu alanda hiçbir şekilde desteklenmiyor" değerlendirmesini yaptı. - MERSİN

Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi
Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi
Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi
Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi
Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi

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Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, İsveç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tarhan, İsveçli gazeteci Hammergen ile bir araya geldi - Son Dakika


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