Başkan Tatık; "19 Mayıs inancın, birlikteliğin ve millet olma bilincinin bayramıdır"

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 19 Mayıs mesajında; "19 Mayıs inancın, birlikteliğin ve millet olma bilincinin bayramıdır" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık, mesajında; "Bugün, Türk milletinin bağımsızlığının ilk adımının atıldığı, umutların yeniden filizlendiği, karanlık günlerin aydınlığa döndüğü kutlu bir günün yıldönümünü yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milletimizin kaderini değiştirdiği gündür. Atatürk, 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan ederek, bu ülkenin geleceğini gençlerin azmine, cesaretine ve vatan sevgisine emanet etmiştir. Çünkü biliyordu ki, bu milletin umudu gençlerdir; alın teriyle, fikriyle, yüreğiyle çalışan, üreten, hayal kuran gençler. 19 Mayıs, sadece bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa olan sarsılmaz inancının simgesidir. Yıkılmış, umutsuzluğa sürüklenmiş bir halkın; inançla, kararlılıkla ve vatan sevgisiyle nasıl ayağa kalkabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle 19 Mayıs, milletçe dirilişimizin ve özgürlüğümüze sahip çıkışımızın adıdır. Her 19 Mayıs'ta, bu ruhu yeniden yaşamak; geçmişimizi unutmadan, geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeliyiz. Sevgili gençler; sizler, bu ülkenin yarınlarını inşa edecek gücün ta kendisisiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak, bilimin, sanatın, sporun ve çağdaşlığın ışığında ilerlemelisiniz. Çünkü siz güçlenirseniz, Türkiye güçlenir. 19 Mayıs, aynı zamanda inancın, birlikteliğin ve millet olma bilincinin bayramıdır. Bugün; sadece geçmişimizi anmak değil, geleceğe umutla bakmak, değerlerimize sahip çıkmak ve bu cennet vatanı daha da ileriye taşımak için kenetlenme günüdür. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi saygı, rahmet, minnetle anıyor, aziz milletimizin ve sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ