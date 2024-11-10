Başkan Tatık; "Atatürk'ün hayalini kurduğu Türkiye'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur" - Son Dakika
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Politika

Başkan Tatık; "Atatürk'ün hayalini kurduğu Türkiye'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur"

Başkan Tatık; "Atatürk\'ün hayalini kurduğu Türkiye\'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur"

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Atatürk'ün hayalini kurduğu, adaletin, eşitliğin ve refahın hakim olduğu bir Türkiye'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur" dedi.

10.11.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Atatürk'ün hayalini kurduğu, adaletin, eşitliğin ve refahın hakim olduğu bir Türkiye'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur" dedi.

Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıldönümünde Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası çerçevesinde Tavas Kaymakamlığı ile Tavas Belediyesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir açıklama yağan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık; "Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında saygı, minnet ve derin bir özlemle anıyoruz. Atatürk, yalnızca bir lider değil, aynı zamanda ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan bir vizyonun temsilcisidir. Onun önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık idealine olan inancını tüm dünyaya kanıtlamıştır. 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet, bugün dahi milletimizin yolunu aydınlatmakta, bize çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için ilham vermektedir. Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözüyle çizdiği yolda, demokrasimizi güçlendirmek, bilimi rehber edinerek ülkemizi daha da ileri taşımak ve bize bıraktığı değerleri yaşatmak için durmadan çalışacağız. Onun hayalini kurduğu, adaletin, eşitliğin ve refahın hakim olduğu bir Türkiye'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygıyla anıyor; onların mirasına layık olmak adına tüm Tavas halkı olarak azimle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, saygı ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Tatık; 'Atatürk'ün hayalini kurduğu Türkiye'yi geleceğe taşımak, bizlerin en büyük sorumluluğudur' - Son Dakika

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