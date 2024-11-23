Başkan Tatık; "Ülkemizin geleceğine yön verecek olan öğretmenlerdir"

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında; "Öğretmenlerimiz; gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam merkezinde yer almaktadır" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tatık, mesajında şunları belirtti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin 96. yıldönümünü ve bu anlamlı günü Öğretmenler Günü olarak kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin teminatı, ülkemizin geleceğine yön verecek olan öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz; gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam merkezinde yer almaktadır. Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, maddi bir karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Gece gündüz demeden, ülkemizin dört bir yanında zor şartlarda çalışan; doğruyu, güzeli, evrensel değerleri ve milli maneviyatı çocuklarımıza aşılamak için azimle görev yapan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim yöneticilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim seferberliğine 'Millet Mektepleri Başöğretmeni' unvanıyla katıldığı bugünde; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Terör saldırılarında ve vazifeleri sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onları saygıyla anıyorum. Görevleri başındaki öğretmenlerimize ise meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" - DENİZLİ