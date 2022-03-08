Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu

08.03.2022 11:16
Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik Buluşmaları kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gençlik Buluşmaları kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Bir lise öğrencisinin " 23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim", sözleri üzerine Başkan Tütüncü, "19 Mayıs'ta seni davet edeceğim. O gün Kepez Belediyesi'nin başkanlık koltuğu senindir" dedi.

Kepez Belediyesi, 2022 yılının üçüncü gençlik buluşmalarını Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Ahmet Coşkun Çağlıyan'ın üstlendiği gençlik buluşmasına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü konuk oldu. Başkan Tütüncü, 29 yaşında belediye başkanı olduğunu ve bu dönemde kendisi için "Bu daha çocuk, bu çok genç, çok ezilecek, bu işi yapamaz" diyenlere karşı azimle çalışmanın sonucunda belediye başkanlığında 14. yıla ulaştığını anlattı. ve öğrencilere "Hedeflerinize çalışarak ulaşırsınız" diye konuştu.

"Hedefe ulaşmak için net tercih"

Hayatta net tercihlerin peşinde koşmanın insanı o hedeflere hızlı bir şekilde yaklaştırdığını belirten Başkan Tütüncü, belediye başkanı olmaya ortaokul yıllarında karar verdiğini ve o yıllarda birinci önceliğinin de bu şehrin çocukları olması yolunda da kendisine bir takım sözler verdiğini söyledi. 14 yıllık belediye başkanlığı sürecinde vaktin büyük bir çoğunluğunu çocuk ve gençlerle geçirdiğini de belirtti.

"Gençlerin fikirleriyle geleceğe yürümek"

"Bu şehrin gençleriyle sohbet etmek çok güzel, bu şehrin çocuklarının kalplerindeki düşüncülerle bir şeyler yapabilmek çok güzel" diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, "Gençlerin penceresinden şehre ve hayata bakmak var. Gençlerin fikirleriyle geleceğe yürümek var. Gençlerin zihinlerinin çok parlak, çok aydınlık olduğunu düşünüyorum. Gençler bizim her şeyimiz. Onlara yönelik bir şehir üretebilmek, onların taleplerini karşılayabilmek içinde, onların gönüllerinde, zihinlerinde yer edinmek gerekiyor. Gençler ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Ama ben yine de gençlere tavsiyelerde bulunmak isterim. Önce kocaman bir hayal kurmak lazım. Tabii ki, hedefe giden yolda çok çalışmak gerekiyor. Sadece hayal kurmak, bunun yerine gelmesi için çaba sarf etmemek bir hayalperestlikten öteye geçmez " dedi.

"Belediye başkanlığı koltuğuna oturacak"

Başkan Tütüncü'ye öğrencilerden; Belediye başkanı olmak için gerekli prosedürler nelerdir? Belediye başkanı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz?, Belediye başkanlığında pes ettiğiniz bir an oldu mu? gibi bir çok sorular yönetildi. 17 yaşında olduğunu belirten bir öğrencinin, "Başkanım, 23 Nisan'da sizin koltuğunuza oturabilir miyim" sözleri üzerine de Başkan Tütüncü, "Sanırım çocukluktan çıkalı epey olmuş" dedi. Öğrencinin; "Başkanım 19 Mayıs var. O zamanda oturabilirim" sözleri üzerine Tütüncü "19 Mayıs'ta seni davet edeceğim. O gün Kepez Belediyesi'nin başkanlık koltuğu senindir" diye cevap verdi.

"Pırıl pırıl gençler için çalışıyoruz"

Gençler için hayal ettiğiniz çalışmaların hangisini gerçekleştirdiniz? sorusu üzerine "Kepez Belediyesi olarak, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik birçok çalışmalar yaptık. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerin zihnini açacak çalışmalar yapmalıydık, bu kentte. Yaptığımız çalışmalar içinde en önemlisi biz geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek muhteşem bir bilim merkezi kurduk. Türkiye'de 8 tane bilim merkezi var. Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı, en geniş sergi alanı olan, en fazla çeşitliliği sahip bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi Bu bilim merkezini kurduk. Bizim gençlerimiz orada insanlığa katkı koyacak çalışmalar yapıyorlar. Projeler üretmeye çalışıyorlar. Şehrimizi, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil edebilecekleri en güzel çalışma ortamını onlara sunduk. ve bir diğer taraftan da yeni okullar, kütüphaneler. Kepez'e dönemimizde 130'dan fazla okul kazandırdık"diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu
Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu
Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu
Başkan Tütüncü, liseli gençlerle buluştu

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Hakan Tütüncü, gençlik, Mayıs, Kepez, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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