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Başkan Tütüncü: "Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız " - Son Dakika

Başkan Tütüncü: "Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız "

18.02.2022 14:35
Başkan Tütüncü: "Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız "

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dünya'da son 2 yılda pandemiden etkilenmeyen neredeyse hiç kimsenin kalmadığını belirterek, bu süreçte milletçe sevgi, dostluk ve dayanışma duygularıyla birbirimize sarılmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dünya'da son 2 yılda pandemiden etkilenmeyen neredeyse hiç kimsenin kalmadığını belirterek, bu süreçte milletçe sevgi, dostluk ve dayanışma duygularıyla birbirimize sarılmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

T.S.M.B-İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği'nin Antalya Çalıştayı Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müzisyenlerin özlük hakları, lisanslama, telif hakları ve işletme sorunlarının anlatıldığı çalıştaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de katılarak, sektör çalışanlarına destek oldu.

"Dünya etkilendi"

Başkan Tütüncü, burada yaptığı konuşmada Dünya'da son 2 yılda pandemiden etkilenmeyen hiç kimsenin kalmadığını belirterek, "Hepimiz bir yanıyla, bir yönüyle pandeminin olumsuzluklarından bir şekilde etkilendik" dedi. Tütüncü, "Burada bizim en önemli gücümüz sevgimiz, dostluğumuz, dayanışma duygularıyla birbirimize sarılmamız olacaktı. ve Milletçe de öyle yaptık. Hep birlikte bütün devlet kurumlarımızla birlikte birbirimize sarılmanın gayreti içerisinde olduk. Bizde belediyeler olarak arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize, çeşitli sektörlere ciddi manada destekler sağladık. Diliyorum ki, bu zorlukların tamamı geride kalmış olsun" diye konuştu.

"Güçlü bağlarla sarılmalıyız"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sanatçılar arasında böylesi bir meslek birliğinin kuruluyor olmasının da son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi. "Bundan sonraki süreçte de birbirimize daha güçlü bağlarla sarılmanın, sevgiyle saygıyla geleceğe yürümenin, işimizi kolaylaştıran her alanda en önemli unsur olduğunu ifade etmeliyim" diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Sevmek ve sevilmek bizim en büyük gücümüz. Çünkü bu topraklar sevdanın toprakları yüzyıllar aşkın toprakları. Yunus Emre büyüğümüz de ve birçok manevi büyüklerimiz de bize bunu işaret ediyorlar. Belediyeler olarak bizler de her zaman sizlerin yanında olmanın gayreti içerisinde olacağız. Hep birlikte, hep beraber geleceğe yürüyeceğiz. Kepez Belediyesi'nin bütün imkanları sizlerin emrine amadedir " dedi. - ANTALYA

Başkan Tütüncü: Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız

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Hakan Tütüncü, Erdem Bayazıt, Antalya, Kepez, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tütüncü: 'Pandemide en büyük gücümüz dayanışmamız ' - Son Dakika


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