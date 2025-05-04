Başkan Uçar, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Başkan Uçar, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Uçar, Vatandaşlarla Buluştu

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Murat Mahallesi sakinleriyle 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında bir araya gelerek, vatandaşların taleplerini dinledi ve belediyenin projelerini anlattı.

04.05.2025 08:46  Güncelleme: 08:48
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Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında, Murat Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan almak ve istişare kültürüne katkıda bulunmak için Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı çerçevesinde halka ulaştıklarını ifade ederken, "Muratpaşa Mahallemiz'deki hemşerilerimiz ile Saltuklu Millet Bahçemizde buluştuk. AK Parti Belediyeciliğinin gönüllere dokunuşuna bir kez daha şahitlik ettik. Yakutiye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızı ve planladığımız projelerimizi hemşehrilerimize anlatarak talep ve önerilerini dinleyip istişarelerde bulunduk. AK Parti Yakutiye İlçe Başkan Yardımcılarımız, Belediye Birim Amirlerimiz ve Mahalle Muhtarımız Vecihi Köse'nin de katıldığı toplantımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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