Başkan Ulutaş rezerv alanlarındaki çalışmaları inceledi

Malatya Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçe merkezinde devam eden 1. ve 2. etap rezerv alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş ilçe merkezinde devam eden rezerv alanlarındaki çalışmaları inceledi. Başkan Ulutaş'a incelemeleri sırasında Emlak Konut Uygulama Müdürü ve MASKİ ilçe müdürleri eşlik etti. Bölgedeki konut ve iş yeri yapımlarını değerlendiren Ulutaş, çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini belirtti.

Projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Ulutaş, ilçenin çehresini değiştirecek önemli bir dönüşümün hayata geçirildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız için daha güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz geleceğe değer katan, ilçemize uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir şehir mirası bırakmaktır" diye konuştu - MALATYA