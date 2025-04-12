Başkan Uysal, Kreşte Çocuklarla Bir Araya Geldi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyeye bağlı Münir Özkul Kreşi'nde çocuklarla bir araya geldi. Başkan Uysal, "Bugüne kadar 6 bin çocuğumuzun hayatına dokunduk. Bu, Türkiye'nin geleceği adına 6 bin potansiyel kahraman demek" dedi.

Başkan Uysal, Ramazan Bayramı tatiliyle birleşen ara tatilin ardından belediyenin Münir Özkul Kreşi'ni ziyaret etti, çocuklarla buluştu. Onlarla oyunlar oynayan, sohbet eden Başkan Uysal, eğitimde fırsat eşitliği vurgusu yaptı.

Uysal, belediye kreşlerinin, özellikle sosyal ve ekonomik destek ihtiyacı duyan ailelerin çocuklarına nitelikli okul öncesi eğitim sağladığını söyledi. Son 10 yılda yaklaşık 6 bin çocuğun kreşlerde eğitim aldığını belirten Başkan Uysal, "Her biri, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak birer birey olarak yetişiyor. Bu, Türkiye'nin geleceği adına 6 bin potansiyel kahraman demek. Bu tablo, bize gurur veriyor, umut veriyor" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyesi, okul öncesi eğitim hizmetlerinin yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencileri için destek eğitim merkezleri, lise öğrencilerine yönelik gençlik merkezi, yetişkinler için meslek ve sanat kurslarıyla ilçede kapsamlı bir eğitim altyapısı oluşturmuş durumda. - ANTALYA