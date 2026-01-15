Başkan Uysal: "Zeytinköy elit mahalle olacak" - Son Dakika
Başkan Uysal: "Zeytinköy elit mahalle olacak"
15.01.2026 11:17  Güncelleme: 11:19
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Zeytinköy'deki yenilenen kültür çadırını inceleyerek bölgedeki kentsel dönüşüm sürecine dikkat çekti. Uysal, 12-13 yıl içinde Zeytinköy'ün önemli bir dönüşüm yaşadığını ve suç örgütlerinin etkisinin sona erdiğini vurguladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi'nde ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de yenilenen kültür çadırını inceleyerek, "Burada suça geçit yok. Zeytinköy'ümüz, Antalya'mızın elit mahallelerinden biri olacak. Bu mücadelenin bir parçasıyız" dedi.

Zeytinköy'ün geçmişte ciddi sorunlarla anıldığını belirten Başkan Uysal, son 12-13 yılda önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Bölgenin bir dönem suç örgütlerinin etkisi altında kaldığını ifade eden Uysal, "Bugün gördüğümüz tek katlı, gecekondu görünümlü yapılaşma alanın yalnızca yüzde 10'udur. Yüzde 90'lık bölüm ise vatandaşlarımızın ferasetiyle, belediyemiz ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla yasal biçimde kent dokusuna dahil oldu" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm sürecinin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Başkan Uysal, "Son kalan yüzde 10'luk alanda kamulaştırma ve tahliyeler devam ediyor. Mücadelemizden geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Mahallenin sosyal ihtiyaçları doğrultusunda yenilenen kültür çadırının önemine de değinen Uysal, "Vatandaşlarımızın sportif faaliyetler, düğünler ve buluşmalar için kapalı alana ihtiyacı vardı. Ekonomik krize rağmen bu alanı hep birlikte kazandırdık. Yoğun kullanılan, son derece verimli bir mekan oldu" dedi.

Başkan Uysal, incelemelerinin ardından Yeşildere Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Politika, Son Dakika

