Başkan Yavaş: "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum" - Son Dakika
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Politika

Başkan Yavaş: "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum"

Başkan Yavaş: "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için alınan ön seçim kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken...

03.02.2025 22:47
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Başkan Yavaş: "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından cumhurbaşkanı adayını belirlemek için alınan ön seçim kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir etkinliğinin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı.

"Kararı beğenmiyoruz"

Teğmenlerle ilgili çıkan ihraç kararının sorulması üzerine Yavaş, "Kararı beğenmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleyiz demenin hiçbir zaman suç olmadığı kanaatindeyiz. Bunu daha önce de sık sık belirttik. Sadece disiplin sorunu diyorlar. Bu kadar iyi yetişmiş insanları hemen ihraç etmek gerekmez diye düşünüyorum. Burası da bir okul, sonuçta disiplin suçu ya da disiplin nedeniyle birçok insan ifade vermiştir ama her disipline gideni işinden atmıyoruz. Burada ben de çok masum bir karar olmadığını düşünüyorum ancak oy çokluğuyla çıkması biraz içimizi ısıttı. Bu başarılı insanları mutlaka Türkiye'nin her yerinde değerlendirmek isteyen birçok insan olacak. Biz de bunlardan birisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim"

CHP'nin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterilecek aday için ön seçim kararı almasının sorulması üzerine Yavaş, "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir. Ben öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin, özellikle muhalefetin hep birlikte bugün yaşanan derin yoksulluğa sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı eleştirebilir ancak toplum dayanamaz durumda"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediye hizmetleri bakımından sürekli irtifa kaybeden başkanlar, ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor" ifadelerinin sorulması üzerine Yavaş, "Cumhurbaşkanı eleştirebilir ancak toplum dayanamaz durumda. Bir an önce seçim yapılması lazım ama her halükarda erken seçim istiyoruz" cevabını verdi.

"Gün ola harman ola"

Bir gazetecinin "Erken' dediniz ama ön seçim olursa sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor? sorusunu ise Yavaş, şu şekilde cevapladı:

"Öyle bir şey yok. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Politika, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yavaş: 'Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin çok erken olduğunu düşünüyorum' - Son Dakika

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