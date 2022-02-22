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Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı - Son Dakika

Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı

22.02.2022 10:18
Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da 152'incisi gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da 152'incisi gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. İl Başkanı Yıldırım'a Bilecik AK Parti Gençlik Kolları Muhammet Karadayı, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz eşlik etti.

Başkan Yıldırım toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını belirterek, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Öte andan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım ile ayaküstü sohbet gerçekleştiren Başkan Yıldırım kendilerini Bilecik'e davet etti. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı
Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı
Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı

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Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı AK PARTİLİ SÜREKLİ: İZMİR'İN ANKARA'DA BEKLEYEN HİÇBİR PROJESİ YOKTUR AK PARTİLİ SÜREKLİ: İZMİR'İN ANKARA'DA BEKLEYEN HİÇBİR PROJESİ YOKTUR AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer'e 'proje' yanıtı AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den Soyer'e "proje" yanıtı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Bilecik, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına' katıldı - Son Dakika


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