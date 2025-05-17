Başkan Yıldırım, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı - Son Dakika
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Politika

Başkan Yıldırım, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı

Başkan Yıldırım, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı.

17.05.2025 11:25
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve ilçe başkanlarıyla birlikte Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı. AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen program, 81 il başkanı ve 922 ilçe başkanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında teşkilat mensupları, siyasal iletişim, liderlik, teşkilat yapısı ve milli teknoloji hamlesi gibi konularda eğitim aldı. Yıldırım, programın oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atanan, önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız ve kıymetli hemşehrimiz, Sayın Mehmet Ali Zengin'i ilçe başkanlarımızla birlikte ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

Yıldırım ayrıca, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Selman Özboyacı ile bir araya geldiklerini ve programın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve hitaplarıyla tamamlandığını ifade etti.

Programın, teşkilatın fikri donanımını güçlendirmek ve geleceğe yönelik vizyonunu geliştirmek amacıyla düzenlendiği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, bilecik, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına katıldı - Son Dakika

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