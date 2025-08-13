Başkan Yıldırım: "Türkiye\'yi her alanda güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi her alanda güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, " Elazığ'da da bu dava ruhunu aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve milletvekillerimizle el ele, vatandaşımızın her talebine koşuyor; şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çabalıyoruz" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldırım "Bugün, milletimizle birlikte çıktığımız kutlu yürüyüşün yıl dönümünü gururla kutluyoruz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de sadece bir siyasi parti olarak değil; milletin iradesini, umudunu ve geleceğini temsil eden bir dava olarak yola çıktı. Kurulduğumuz günden bu yana 'Millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam' anlayışıyla; demokrasi, kalkınma, adalet ve özgürlükler alanında büyük reformlara imza attık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi her alanda güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Elazığ'da da bu dava ruhunu aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve milletvekillerimizle el ele, vatandaşımızın her talebine koşuyor; şehrimizi daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çabalıyoruz. Kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, partimizin her kademesinde görev yapmış, dava arkadaşlığı yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu dava uğruna emek veren, ter döken, yüreğini ortaya koyan herkese minnettarım. Ahirete irtihal eden parti mensuplarımıza da bu anlamlı gün vesilesiyle Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, milletimize hizmet yolunda bizlerin yardımcı olsun" dite konuştu. - ELAZIĞ