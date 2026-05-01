Başkan Yılmaz\'dan emekçilere 1 Mayıs ziyareti

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren işletmelerde çalışanları ziyaret etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren parfüm fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, çalışanlara çiçek takdim etti. Oktay Yılmaz, fabrika yemekhanesinde emekçi çalışanlarla birlikte yemek yedi ve sohbet etti.

Emek kutsaldır

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emek ve üretimin hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin kalkınmasında en büyük güç olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Alın teriyle kentimizin ve ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin gelişiminde büyük paya sahip olan emekçi kardeşlerimin her zaman yanındayız" dedi. Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak istihdama, üretime ve sanayiye katkı sağlayan projeleri önemsediklerini belirtti. Yılmaz, "Güçlü şehirler, güçlü üretimle yükselir. Bursa ve Türkiye'nin üretim gücünün temel taşı olan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Üreten, çalışan ve emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha sonra fabrikanın üretim hattını dolaşarak yetkililerden bilgi aldı. - BURSA