Üye Girişi
Başkan Yücel: "Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız" - Son Dakika

Başkan Yücel: "Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız"

04.01.2022 17:40
Başkan Yücel: "Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız"

Alanya Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi'nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'da kurulacak Su üretim ve depolama tesisi hakkında bilgi verdi. Tesis hakkında konuşan Yücel, Alanya'nın yenilebilir enerji konusunda da önde olduğunu belirterek "Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız" dedi.

Alanya Belediyesi'nin 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Meclisin açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Başkan Yücel, toplantıya Meclis Üyelerine ve 2021 yılı boyunca Alanya'ya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladı.

"Başkan Yücel'den meclise yeni yıl mesajı"

Meclisin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2022 yılının sağlık, huzur ve barışın hakim olduğu bir yıl olması dileğinde bulundu. Yücel "2022 yılında da yeni projeler ve yeni hedeflerle, birlik ve beraberlik içinde; vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 2022 yılında pandeminin sona ermesini ve tüm insanlığın sağlıklı günlerine geri dönmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dilerim" dedi.

"Yücel'den Turkovac vurgusu"

Başkan Yücel pandemi sürecinde 2. yılın geride kaldığının altını çizerek, "Pandeminin nedeni olan yeni tip korona virüs ise çeşitli değişikliklere uğrayarak toplum içerisinde varlığını sürdürüyor. Bu değişikliklerin sonuncusu ise omicron varyantı oldu. Maalesef bulaşma riski yüksek olan bu varyantla birlikte Ülkemiz ve tüm Dünya'da olduğu gibi Alanya'mızda da vaka sayısı hızla artış gösteriyor. Yılbaşı akşamı kentimizde bulunan hastanelere gerçekleştirdiğimiz ziyaretler esnasında doktorlarımızdan vaka sayısının hızla artış gösterdiği bilgisini aldık. Bütün vatandaşlarımızdan hem kişisel hem de toplum sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Gerekli olmadıkça kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayalım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için dikkatli davranmayı bırakmayalım. Toplum ve kişisel sağlığı için aşı olmayan, aşı sırası gelen herkesi aşısını olmaya davet ediyorum. Ayrıca yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ı geliştiren değerli bilim adamımız sayın Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini kutluyor, her birisine şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarında başarılar diliyor, ürettikleri bu aşının pandemiyi sonlandırmasını diliyorum" diye konuştu.

"Yıllarca kullanılacak bir kaynak"

Alanya Belediyesi'nin hayata geçirmeye hazırlandığı "Su üretim ve depolama tesisi" ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yücel, "Uzmanlar, 2025 ve 2035 yılları arasında dünyada içme ve sulama sularında kuraklık yaşanacağını söylüyorlar. Alanya'mız da ülkenin en çok göç alan, en yoğun nüfuslu yerlerden birisi haline geldi. Bununla ilgili de bir çalışma yapmalıyız. Belediyenin sadece yol, asfalt değil sosyal olarak üretkenlik yönünü de görüyoruz ve bu şekilde kendimize kaynaklar üretiyoruz. Ortalama bir, bir buçuk yıldır bir araştırma yaparak bu bölgede bir tesis kurulmasına karar verdik. En son buradaki yerde mutabakata vardık ve sağlıklı bir kaynak bulduk. Bölge yıllarca kullanılacak, verimliliği ve ph değeri çok yüksek bir kaynak olacak. Sağlıklı bir gelir kapısı ve Alanya'nın tanınırlığı açısından önemli bir araç olacağını düşünüyorum. Bu sene Enerji Yönetimi seminerlerine katıldık. Orada gördük ki bizim 4-5 yıl önce yaptığımız uygulamaların hala birçok kamu kurum ve kuruluşunda yeni yapılmaya başlandığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız" dedi.

Meclis üyeleri Başkan Yücel'in konuşmasının ardından söz alarak projenin destekçisi olduklarını belirttiler ve Alanya Belediyesi'nin gelir elde edecek böyle bir şirket kurmasının çok önemli ve doğru bir adım olacağını söylediler.

"Denetim komisyonu üyeleri belirlendi"

Alanya Belediye Meclis Toplantısında 2022 Yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan oylama sonrası Tunahan Kasapoğlu ve Fevzi Alaettinoğlu, Nazmi Zavlak, Fikret Arık, Alper Birer, Denetim Komisyonu'nda yer alan isimler oldular. - ANTALYA

Başkan Yücel: Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız
Başkan Yücel: Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız
Başkan Yücel: Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız
Başkan Yücel: Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız
Başkan Yücel: Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız

YORUMLAR
500

Yenilenebilir Enerji, Alanya Belediyesi, Enerji, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yücel: 'Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız' - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 17:51:35. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yücel: "Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'de bir numarayız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement