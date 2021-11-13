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Başkan Yürektürk güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Yürektürk güven tazeledi

13.11.2021 15:14
Başkan Yürektürk güven tazeledi

Türk Eğitim-Sen Van İl Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Türk Eğitim-Sen Van İl Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut başkan Selçuk Yürektürk tekrar başkanlığa seçildi.

Bir otelde düzenlenen Türk Eğitim-Sen Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Gelir gider tablolarının okunup onaylanmasının ardından Türk Eğitim-Sen Van İl Başkanı Selçuk Yürektürk, kısa bir selamlama konuşması yaptı. 1992 yılında kurulan sendikanın zor şartlar altında bugünlere geldiğini ifade ederek, "İnşallah bundan sonra üye sayımızı artırıp, yetkili sendika olacağız" dedi.

Dilek ve temennilerin ardından tek liste halinde gidilen kurulda mevcut Başkan Selçuk Yürektürk güven tazeledi.

Genel kurula MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Van Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet İşiyok ile çok sayıda davetli katıldı. - VAN

Başkan Yürektürk güven tazeledi
Başkan Yürektürk güven tazeledi
Başkan Yürektürk güven tazeledi
Başkan Yürektürk güven tazeledi

Türk Eğitim Sen, İstiklal Marşı, Selçuk, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yürektürk güven tazeledi - Son Dakika


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