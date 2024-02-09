Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli\'de seçim çalışmalarına başladı

Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına Çameli ilçesinden başladı. 2014'ten bugüne Çameli ve Denizli'nin tamamında hizmet destanlarını yazdıklarını ifade eden Başkan Zolan, "İşimiz gücümüz Denizli, işimiz gücümüz Çameli" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, seçim çalışmalarına Çameli'den start verdi. Başkan Osman Zolan'ın Çameli programı kapsamında ilk olarak Çameli Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Zolan'a Çameli Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, MHP Çameli İlçe Başkanı Murat Genç ve beraberindekiler eşlik etti. Daha sonra Başkan Zolan pazaryerinde vatandaşlarla buluştu. Çameli esnafıyla da dertleşen Başkan Zolan, hayırlı işler diledi.

2014'ten bugüne hizmet destanları yazıldı

2014'ten bugüne Çameli ve Denizli'nin tamamında hizmet destanlarını yazdıklarını, göreve geldikleri ilk günden bu yana gördükleri sorunları ve ihtiyaçları gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Zolan, "Biz bugün daha önceki seçimlerde olduğu gibi seçim ziyaretimize Çameli ilçemizden başladık. Çameli'yi ziyaret edelim istedik, esnaflarımızı dolaştık. Biliyoruz ki Çameli'yi 2014'ten bugüne en üst seviyeye getirmek için hizmetlerle donattık ve en üst seviyede hemşehrilerimizin desteğini gördük. Çameli bizi bağrına bastı, biz de her türlü hizmeti yapmak için gayret ettik, koştuk. Çameli 10-15 yıl önce gelinmeyen, gelinmesi zor olan buraya birisinin tayini çıktığında sanki zor bir alana gidercesine arzu etmeden, istemeden zorunlu olduğu için gelirdi. 2014'ten itibaren büyükşehir sistemiyle hem Çameli Belediyemiz, hem de biz Çameli'nin eksik olan sosyal donatılarını yerine getirdik" diye konuştu İlçeye kazandırdıkları ilçe otogarı, itfaiye, kültür merkezi, altyapı ve üst çalışmaları gibi pek çok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Zolan, "Denizli'de standart neyse Çameli'de o standarda getirdik" dedi.

Çameli turizm ilçesine haline geldi

Çameli'nin fiziksel yapısı gereği ulaşımın geçmişte büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan yolun sayesinde ilçeye ulaşımın kolaylaştığını vurgulayarak, "Bu mevsimde Çameli'ye gelmek çok zordu. Kar yağdığında yol günlerce kapalı kalırdı. Coğrafya ve toprak yapısı zor ona rağmen Cumhurbaşkanımız sağ olsun, talimatıyla güzel yol yaptık ve bu yolun sayesinde buraya ulaşım kolaylaştı. Çameli bizim yaylamız, nefes aldığımız bir yer. 1400 rakımlı ilçemiz. Burada üretilen birçok ürünler tadıyla, lezzetiyle, şifası, görüntüsü, kokusu ve her yönüyle bir başka güzel. Bu ürünlerin üretilmesi konusunda her yönden destek veriyoruz, inşallah destek vermeye devam edeceğiz. Cengiz Başkanımızın yaptığı taş konaklar başta olmak üzere Çameli yayla turizmi ile turizm ilçesi haline geldi" diye konuştu.

"Denizli'mizin yolu açık olsun"

Bugün Çameli'nin bambaşka bir çehreye sahip olduğunu, geçmişte kimsenin gelmek istemediği bir ilçeden bugün insanların gelmek istediği cazibe merkezi bir yer haline geldiğini belirten Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti; "Çameli'de birçok işler yaptık. Mahallelerimizde 'kimsenin ayağı toza, çamura değmeyecek' dedik. Çok şükür bugün o hale geldi Çameli. Çameli bugün hak ettiği noktada, inşallah bundan sonra da Çameli, tüm ilçelerimiz ve mahallelerimizi en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz gayret sarf edeceğiz. Seçim çalışmalarımıza ilçe gezilerine Çameli'den başlattık. Allah yolumuzu açık etsin. Denizli'mizin yolu açık olsun. Yine güler yüzle Denizli'mize hizmet etmeyi arzu ediyoruz. Hizmete devam talebimizi hemşehrilerimiz uygun görürse bir 5 yıl daha Denizlimiz ve ilçelerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Nasıl Denizli, ilçelerimiz ve mahallelerimiz 10 yıl öncesine göre bugün daha güzelse inşallah o güzelliklerin üzerine güzellikler koymaya devam edeceğiz. İşimiz gücümüz Denizli, işimiz gücümüz Çameli." - DENİZLİ