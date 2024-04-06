Başkanın ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu - Son Dakika
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Politika

Başkanın ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu. Dönmez, göreve başlamadan önce kapıları kaldırarak, vatandaşlarla arasındaki engelleri kaldırdığını belirtti.

06.04.2024 00:19  Güncelleme: 00:22
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Başkanın ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sandıktan zaferle çıkan Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

Geçtiğimiz haftasonu ülke genelinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerde en yakın rakibine bin 77 oy fark atan Mehmet Dönmez, seçimden zaferle çıkmıştı. Dönmez, İskenderun İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende mazbatasını aldı. Dönmez ve beraberindekiler, mazbatanın alınmasının ardından hep birlikte İskenderun Belediyesi'ne geçti. Belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Başkan Dönmez'in ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın izinden giderek, yeter artık söz milletindir diyerek, aramızdaki engelleri kaldıran ilk engel olarak, kapıları kaldırmak suretiyle, görevimize başlıyoruz, aramızdaki vatandaşlarımıza engel diye görülen, ilk engeli beraber kaldırıyoruz, buyurun arkadaşlar" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Dönmez, İskenderun, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkanın ilk icraatı makam kapısını sökmek oldu - Son Dakika

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