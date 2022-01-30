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Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi

30.01.2022 17:42
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi için başlattığı ücretsiz bilgisayar eğitimi yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi için başlattığı ücretsiz bilgisayar eğitimi yoğun ilgi görüyor.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e her yaş ve meslek grubunun çağa ayak uydurması amacıyla teknoloji eğitimlerine öncelik veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi, daha etkin iletişim kurabilmesi ve teknolojiye ayak uydurabilmesi için başlattığı ücretsiz bilgisayar eğitimi yoğun ilgi görüyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle ilk etapta Polatlı, Çubuk ve Akyurt'ta başlatılan 2 aylık bilgisayar eğitimine gelen yoğun talep üzerine Sincan Yenikent bölge muhtarları için de kurs başlatıldı. Haftada 2 gün düzenlenecek bilgisayar kurslarında muhtarlara bilgisayarın temel kullanımından sosyal medya kullanımına, Muhtar Ankara'dan Başkent Mobil uygulamasına kadar birçok teknolojik uygulama pratik ve teorik olarak anlatılıyor.

Yenikent Ortapınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kurs ile mahalle muhtarlarının daha donanımlı olmalarını sağlamak istediklerini belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, düzenledikleri eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk olarak Polatlı ilçemizde pilot uygulamasını başlattığımız bilgisayar kursumuz Çubuk ve Akyurt'tan sonra şimdi de Sincan Yenikent'te devam ediyoruz. Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu eğitimleri ücretsiz olarak karşılıyoruz. Bilgisayar öğretmenlerimiz eşliğinde verdiğimiz eğitimlerimiz ile ilgili muhtarlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Muhtarlarımızın daha donanımlı olarak vatandaşa hizmet vermelerini istiyoruz. Özellikle sosyal medya kullanımı, Muhtar Ankara, EGO CEP'te uygulamalarını da öğretmenlerimizin anlatmasını istedik. Hem sosyal medya kullanımı hem belediyemizin uygulamalarını da kullanmaya başladıkları için biz de mutluyuz. Konuyla alakalı imkanlarımız doğrultusunda da Aile Yaşam Merkezi ve Gençlik Merkezlerimizin olduğu ilçelerde talepler olması halinde biz de kendileriyle işbirliği yaparak bu dersleri vermeye devam edeceğiz." - ANKARA

Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi
Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bilgisayar, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkent'te bilgisayar eğitimine muhtarlardan yoğun ilgi - Son Dakika


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