Başkentte Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor - Son Dakika

Başkentte Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor

Başkentte Bora K\'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor
Son Güncelleme: 04.10.2023 17:15

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan üç kişiden birinin daha tutuklandığını açıkladı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün haksız kazançlarını aklamak için K.T.H, A.A. ve V.M.U'ya kayıtlı şirketler üzerinden işlem yaptıklarını tespit etti. Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. K.T.H. tutuklanırken, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkentte, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U'ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.

Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Başkentte Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor - Son Dakika
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