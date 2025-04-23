Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için gönderilen tıra tırmandı.

"BU MİLLİ DUYGULARIMIZLA OYNAMAKTIR"

Burada bir açıklama yapan Tanal "Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı'nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi.