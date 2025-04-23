Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı - Son Dakika
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Politika

Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı

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CHP'li Mahmut Tanal, 23 Nisan yürüyüşüne engel olduğu öne sürülen tıra çıkarak tepki gösterdi. Tanal, tırın üzerinde yaptığı açıklamada ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasının engellenmesi milli duygularımızla oynamaktır'' diyerek duruma tepki gösterdi.

23.04.2025 15:01
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Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için gönderilen tıra tırmandı.

"BU MİLLİ DUYGULARIMIZLA OYNAMAKTIR"

Burada bir açıklama yapan Tanal "Ey değerli Ankara Valisi, siz İçişleri Bakan Yardımcısı'nın düğünü için yolları kapatırken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılış yıl dönümünü kutlamamızı neden yasaklıyorsunuz? Neden önemsizleştiriyorsunuz? Bu, milli duygularımızla oynamaktır, milli duygularımızı itibarsızlaştırmaktır. Buna kimsenin hakkı yok" ifadelerine yer verdi.

Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
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Son Dakika Politika Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tolga Akdemir:
    Bu adam tam bi komedi yaa.Chp'nin soytarısı:) 97 42 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yandaş medya olduğun attığın başlıktan belli 40 61 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    O tırı kendileri getirmediyse ben bilmiyorum 58 23 Yanıtla
  • Aa:
    imraliya yürüyenlere engel olun ulan 39 24 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    buna ne diye kufrettireceksiniz igrenc trollerinize? neden yine yorumlara begeni sayisi 300'u gecmiyor? neden yine uygulamayi kapatinca yorumlara begenilerim silindi? neden butun yorumlarimi sansurluyorsunuz? isinize mi gelmiyor insanlarin soru sormasi? sozum ona gazetecisiniz ya 11 24 Yanıtla
  • Elisa21:
    SİZDE MİLLİLİK NE ARAR BAŞ KOMUTAN REİSİ CUMHUR ERDOĞAN HEPİNİZİN MİLLİ ŞEREFİNİ DE SİZİN YERİNİZ E KORUYOR 6 7 Yanıtla
  • Muharrem Ayten:
    O tırı oraya gönderen az kaldı kendine ülke beğen burası Türkiye Cumhuriyeti burada vatan hainleri barınamaz ikamet edemez . 7 2 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    SON DAKİKA editörü burada olay kutlamayı engelleyen TIR cımı tepki gösterenmi? Sizde iyice balatayı sıyırdınız.Bilginize. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı - Son Dakika
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