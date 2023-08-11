Batı Afrika Liderleri, Nijer'deki Cuntayı Baskı Altına Almak İçin Bekletme Kuvvetini Devreye Soktu - Son Dakika
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Batı Afrika Liderleri, Nijer'deki Cuntayı Baskı Altına Almak İçin Bekletme Kuvvetini Devreye Soktu

Son Güncelleme: 11.08.2023 12:59

Batı Afrika liderleri, Nijer'deki demokratik olarak seçilmiş liderin devrilmesi üzerine ordu subaylarına baskı yapmak için bekletme kuvvetini devreye aldı. Ecowas, diplomatik çözüm için kapıyı açık bırakırken, kuvvet kullanma seçeneğinin masada olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı da ECOWAS'ın anayasal düzene dönüşü desteklediğini ifade etti.

Batı Afrika liderleri, Nijer'deki cuntayı baskı altına almak için bekletme kuvvetini devreye soktu.

Ecowas, güç kullanımının son çare olduğunu ve ordu darbesinin ardından Başkan Bazoum'un göreve iade edilmesi için diplomatik yolları tercih ettiğini belirtiyor

Güçlü bir Batı Afrika bölgesel bloğunun liderleri, Nijer'in demokratik olarak seçilmiş liderini deviren üst düzey ordu subayları üzerindeki baskıyı artırmak için bekletme kuvvetinin devreye alınmasını emretti, ancak diplomatik bir çözüm için kapıyı açık bıraktı.

Abuja'daki acil Ecowas zirvesinin ardından konuşan Nijerya Başkanı Bola Tinubu, "kuvvet kullanma dahil olmak üzere hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmadığını" uyararak, "Eğer yapmazsak, başkası bizim için yapmaz. Ülkenin barışçıl ve demokratik istikrarını destekleme konusundaki taahhüdümüzde kararlı kaldık" dedi.

Tinubu konuştuktan sonra, resmi bir bildiri okundu ve bu bildiri, bloğun savunma yetkililerine "Ecowas bekletme kuvvetini hemen tüm unsurlarıyla devreye almasını" isteyen bir kararı içeriyordu.

Başka bir karar, "Cumhuriyeti'ndeki anayasal düzeni yeniden tesis etmek için Ecowas bekletme kuvvetinin görevlendirilmesi" konusunda konuştu, hemen ardından anayasal düzeni "barışçıl yollarla" yeniden tesis etme konusunda konuşan bir başka karar geldi.

Perşembe akşamı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, askeri müdahaleyi açıkça desteklememekle birlikte ECOWAS'a destek verdi.

"Biz de dahil olmak üzere ECOWAS, anayasal düzene dönüşün kaçınılmazlığını net bir şekilde ortaya koyan önemli bir rol oynamaktadır ve ECOWAS'ın liderliğini ve bu konudaki çalışmalarını son derece destekliyoruz" dedi.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika
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Afrika, Nijer, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Batı Afrika Liderleri, Nijer'deki Cuntayı Baskı Altına Almak İçin Bekletme Kuvvetini Devreye Soktu - Son Dakika


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