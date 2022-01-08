Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'in ailesinden Destici'ye ziyaret - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunları Sadık Han, Mehmet Han ve İlke Işık'ı makamında ağırladı.

BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret nedeniyle aileye teşekkür ederek, "Batı Trakya'ya her 24 Temmuz'da gidiyorum. Bunu üzerimde vazife ve mesuliyet olarak görüyorum. Biz Balkan Türklerine borçluyuz ve hala bu borcumuzu ödemediğimizi düşünüyorum. Ziyaretleri için teşekkür eder, Batı Trakya Türklüğünü sevgi ve hasretle selamlarım" dedi.

Işık Ahmet ise BBP lideri Destici'ye, Ahmet ailesinin her zaman yanında olduğu için teşekkür etti. Ziyarette, Sadık Ahmet'in kurucusu olduğu, Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu da yer aldı. Ziyarette hem Sadık Ahmet'in mücadelesi hem de Batı Trakya'nın mevcut durumu konuşuldu.