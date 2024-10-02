Batman\'da İki Belediye Başkanı Yeniden Refah Partisi\'nden İstifa Etti

Politika

Batman'da Yeniden Refah Partisi'nden seçilen 2 belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut ve merkeze bağlı Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş, yaptıkları açıklama ile Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu.

Karabulut ve Ekmiş, seçildikleri Beşiri ve Balpınar'da halka daha iyi hizmet verebilmek için belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam etme kararı aldıklarını söyledi. - BATMAN