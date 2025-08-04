Batman\'da yeni açılan çevre yoluna "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" adı verildi

Batman'da şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen kuzeybatı çevre yoluna "Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı" isminin verilmesine karar verdi.

Batman'ın kuzeybatı aksında yer alan yeni çevre yolu, doğu-batı yönünde şehir merkezinden geçen trafiği azaltmayı hedefliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden doğu illerine ulaşımını kolaylaştıracak olan bu yeni güzergah, Batman'ın ulaşım altyapısına önemli bir katkı sunacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Ekrem Canalp, "Bu bulvar yalnızca bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda Batman'ın gelişen ve modernleşen şehircilik anlayışının bir sembolüdür. Belediye Meclisimizin oy birliğiyle aldığı kararla, bu önemli çevre yolu artık 'Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı' adıyla anılacaktır" dedi. - BATMAN