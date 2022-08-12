Geçtiğimiz hafta kaymakamlık görevinden ihraç edilen Eyüp Güngör'ün yerine Edirne İpsala ilçe kaymakamı Ekrem Güngör atandı. Kaymakam Güngör 1986 yılında Trabzon 'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Daha önce Gülnar ve Meriç ilçelerinde kaymakamlık yapan Güngör, 2011-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Vergi Müfettişliği yaptı.

Kaynak: İHA

Batman, Kozluk, Eyüp, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kozluk Kaymakamlığına yeni atama - Son Dakika

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