Batman\'ın Sason Kaymakamı Murat Mete İzmir\'e atandı

Politika

Batman'ın Sason Kaymakamı Murat Mete'nin Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İzmir'in Bayındır Kaymakamlığına atanması onuruna veda programı düzenlendi.

İzmir'in Bayındır Kaymakamlığına tayın olan Kaymakam Murat Mete, onuruna düzenlenen veda programına 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, ilçedeki diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vedalaşma programı, konuşmaların ardından çekilen toplu hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BATMAN