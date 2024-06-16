Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Namazgah'ta Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Namazgah'ta Bayramlaştı

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eskimalatya Namazgah'ta Kurban Bayramı namazını kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı.

16.06.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kurban Bayramı namazını Eskimalatya Namazgah'ta kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Selçuklular döneminde yolcuların rahat bir şekilde namaz kılmaları için yol güzergahlarında yaptırılan Eskimalatya yolu üzerindeki Namazgah'ta Kurban Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte eda etti. Yoğun bir kalabalık ile birlikte kılınan bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Taşkın, tüm İslam aleminin bayramını kutlayıp birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Bayram paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür"

Kurban Bayramı'nın Türkiye ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugün burada, yüzyıllar önce Selçuklu atalarımızın yolculuk edenlerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için inşa ettiği bu kıymetli eserde, o dönemlerin manevi atmosferini bugüne taşıyarak değerli hemşehrilerimizle birlikte namazımızı eda ettik. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü pekiştiren, gönül bağlarımızı güçlendiren özel günlerdir. Bu manevi atmosferde, her birimizin yüreğindeki sevgi ve iyilik hisleri daha da artmakta, toplumsal bağlarımız güçlenmektedir. Kurban Bayramı, fedakarlığın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in örnek alınarak gerçekleştirilen kurban ibadeti, bize sadakatin, teslimiyetin ve Allah'a olan bağlılığın en güzel örneklerinden birini sunmaktadır. Bu anlamlı ibadeti yerine getirirken, aynı zamanda muhtaç olanlara el uzatmanın, komşularımızla ve sevdiklerimizle paylaşmanın da huzurunu yaşamayı yüce Rabbimiz nasip etsin. Cenab-ı Hak'tan, kurbanlarımızı kabul etmesini, dualarımızı işitmesini ve bizleri hep birlikte daha güzel yarınlara kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kurban, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Namazgah'ta Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:09:39. #1.13#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Namazgah'ta Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement