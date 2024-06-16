Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Namazgah'ta Bayramlaştı

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kurban Bayramı namazını Eskimalatya Namazgah'ta kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Selçuklular döneminde yolcuların rahat bir şekilde namaz kılmaları için yol güzergahlarında yaptırılan Eskimalatya yolu üzerindeki Namazgah'ta Kurban Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte eda etti. Yoğun bir kalabalık ile birlikte kılınan bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Taşkın, tüm İslam aleminin bayramını kutlayıp birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Bayram paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür"

Kurban Bayramı'nın Türkiye ve İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bugün burada, yüzyıllar önce Selçuklu atalarımızın yolculuk edenlerin ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için inşa ettiği bu kıymetli eserde, o dönemlerin manevi atmosferini bugüne taşıyarak değerli hemşehrilerimizle birlikte namazımızı eda ettik. Bayramlar, bizleri bir araya getiren, aramızdaki sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü pekiştiren, gönül bağlarımızı güçlendiren özel günlerdir. Bu manevi atmosferde, her birimizin yüreğindeki sevgi ve iyilik hisleri daha da artmakta, toplumsal bağlarımız güçlenmektedir. Kurban Bayramı, fedakarlığın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolüdür. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in örnek alınarak gerçekleştirilen kurban ibadeti, bize sadakatin, teslimiyetin ve Allah'a olan bağlılığın en güzel örneklerinden birini sunmaktadır. Bu anlamlı ibadeti yerine getirirken, aynı zamanda muhtaç olanlara el uzatmanın, komşularımızla ve sevdiklerimizle paylaşmanın da huzurunu yaşamayı yüce Rabbimiz nasip etsin. Cenab-ı Hak'tan, kurbanlarımızı kabul etmesini, dualarımızı işitmesini ve bizleri hep birlikte daha güzel yarınlara kavuşturmasını niyaz ediyorum" dedi. - MALATYA