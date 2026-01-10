Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın gece gündüz sahada

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve ekipleri denetlemek amacıyla gece gündüz sahadaki mesaisini sürdürüyor.

Sokakta her an karşılaşılabilecek bir başkan profili çizen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gece ve sabahın erken saatlerinde sahada yapılan çalışmaları bizzat takip ediyor. Özellikle kış şartları, altyapı hizmetleri ve acil müdahale gerektiren durumlarda ekiplerle birlikte sahada yer alan Başkan Taşkın, çalışmaların aksamadan sürdürülmesine yönelik incelemelerde bulunuyor.

Saha ziyaretleri sırasında vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Taşkın, talep ve önerileri dinleyerek tespit edilen sorunların çözümü için ilgili birimlere anında talimat veriyor. "Hizmetin saati olmaz" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçenin her noktasında çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini ifade etti. Başkan Taşkın'ın sahadaki aktif çalışmaları vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde hizmetlerin aksamaması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA