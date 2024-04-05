Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Vatandaşlarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Vatandaşlarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, göreve başladığı ilk gün vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların tebriklerini kabul eden Taşkın, adaletle hizmet edeceklerini ifade etti.

05.04.2024 10:49  Güncelleme: 10:56
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ilk mesai gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk mesai gününde Battalgazi Belediyesi hizmet binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların tebriklerini kabul edip öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Taşkın, "Adaletle hizmet ederken adaletle de idare edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tebrikleri bir güne sığdırmak istediklerini ifade eden ve vatandaşlara tebrikleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Bir dakikamız çok önemli. Oturmayacağız, zamanımızın çoğu arazide geçecek. Sorunları yerinde tespit edip, yerinde dinleyeceğiz. Bu işleri yaparken en çok ihtiyacımızın olduğu şey sizlerin dua ve desteği. Belediyeler, halka en çok temasın olduğu kamu kurumları. Bu kurumlarda mutlaka ciddiyet ve disiplin olacak. Tasarruf olacak. Nasıl belediye başkanına şehremini diyorsak bütün personelimiz de öyle. Bu bilinçle çalışacağız. Güleryüzümüz, tasarrufumuz, disiplinimiz, ciddiyetimiz bizim aynamız olacak. Her işimizi muhakkak sizler denetleyeceksiniz. Basit sorunlara basit çözümler üreteceğiz. Seyyar ekiplerimiz olacak, kaldırımı düzeltecek, çukura acil asfalt dökecek. Belediye vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için var. Malatya, Battalgazi hepimizin yuvası. Evimize hep birlikte sahip çıkacağız. Selahattin başkan, Osman başkan hizmet yaptılar. Bizler hizmet kalitesini biraz daha artırmak için gayret göstereceğiz. Standardın üstüne çıkacağız. Seçim bitti, dün mazbatayı aldık, göreve başladık. Bundan sonra artık hizmet belediyeciliği var. Muhakkak vatandaşın kafasındaki adaletsizliği sileceğiz. Akraba kayırmacılığından, bu hastalıktan kurtulmamız lazım. Fazladan bir personel israftır; kul hakkıdır. Muhakkak tasarruflu davranacağız. Adaletle hizmet ederken adaletle de idare edeceğiz" dedi.

"Oturacak Zamanımız Olmayacak; Sokakta Olacağız"

Muhtarların vatandaşla belediye arasındaki kritik bir role sahip olduğunu ifade eden Başkan Taşkın, "Evdeki, dışarıdaki akrabalarım neyse bütün Battalgazili hemşerilerimiz de aynı hukuka tabii olacak. Bütün personelimizle tevazu ile hizmet edeceğiz. Kendimizi teste tabii tutacağız. İdare bir emanettir, mülkiyet değildir. Biz emanete gözümüz gibi bakacağız; emanete ihanet etmeyeceğiz. Bizler vatandaşımızın uyarısından ibret alacağız, olmamız gerektiği gibi olacağız. Aramıza dağ örmeyeceğiz. Oturacak zamanımız olmayacak, sokakta olacağız. Temel hedefimiz sizlere müreffeh bir sokak, mahalle, çarşı hayatı yaşatmak olacak. Belediyenin yegane amacı esnafa, mahalleliye, köylüye müreffeh bir hayat yaşatmak. İnşallah Battalgazi'mize yaraşır şekilde hizmet edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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