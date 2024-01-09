Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımlayarak, toplumun haber alma özgürlüğünü sağlayan ve doğru bilgiye erişimini temin eden basın mensuplarının demokrasinin temel direklerinden birini oluşturduklarını ifade etti.

Kutlama mesajında toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında basının önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gazetecilik mesleği, güçlü bir sorumluluk ve özveri gerektirir. Gazeteciler, olaylara tarafsız bir gözle bakarak, toplumu doğru bilgilendirme konusunda büyük bir özveriyle çalışarak, bu özverili çalışmaları sayesinde, kamuoyu bilincinin oluşmasında ve toplumun gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak, doğru ve tarafsız bir şekilde haber yapma gayretleri, demokratik bir toplumun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir; bu da demokrasinin temel direklerinden birini oluşturur. Gazetecilik mesleğinin zorluklarına rağmen, çalışmalarını her zaman özveriyle yürüten değerli basın mensuplarımızın kamuoyunu aydınlatma görevini layıkıyla yerine getirdiğini görmek, bizler için büyük bir memnuniyet kaynağıdır. Basın, toplumun vicdanı, sesi ve gözüdür. Bu sesi duyuran, vicdan süzgecinden geçiren ve tarafsız gözle mesai saati gözetmeksizin vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için çalışan ve her konuda topluma haber sağlamak amacıyla fedakarca hareket eden emekçi gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Gösterdikleri özveri, cesaret ve özgürlük ruhuyla, daha aydınlık yarınlar için birlikte çalışmayı sürdüreceğimize olan inancım tamdır. Tüm basın mensuplarının sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmesini diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş basın mensuplarını da rahmetle anıyorum" dedi. - MALATYA