Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bingöllüler Derneği\'ni ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Bingöllüler Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği'ni ziyaret ederek dernek başkanı Saim Balat ve yönetim kurulu üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Bingöllüler Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Güder, dernek başkanı Saim Balat ve yönetim kurulu üyelerinin görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Malatya'nın Bingöl ve Bingöllülerle benzeşen birçok yönünün olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Malatya'da Bingöllüler hakikaten Malatya'nın kültürüyle, insanıyla herhangi bir problem yaşamadan sanki Malatyalılarmış gibi bir yaşam sergiliyorlar. Belediye başkanlarının görevi sınırları çizili olan yerde insanlara hizmet götürmek. Yol, altyapı, üstyapı, imar yeşil alan görev sınırları içindedir. Ama biz bu sınırları aşarak hayatımızın her alanına dokunduk. Geldiğimiz andan itibaren Battalgazi'ye güzel şeyler kazandırdığımıza inanıyorum. Çalışmalar yaparken insanlara nasıl faydalı olabiliriz, Battalgazi'yi daha çok nasıl güzelleştirebiliriz düşünceleriyle ortaya güzel şeyler koyduk. Bu şehrin tekrar ayağa kalkması lazım. Malatya'yı Malatya'da yaşayanlar ayağa kaldıracak. Hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde elimizden geldiğince bu yaşamı normalleştirmek için çaba, gayret sarf edeceğiz. Çarşının yeniden yapılması için 6 aydır çalışıyoruz. 2024'ün sonuna kadar özellikle ticari alanın büyük bir kısmı teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mızın sözüyle de 15 bin konutumuzu yerinde dönüşümle yapacaklar. Fuzuli'nin yan tarafları, Tekmezar'ın altındaki mahalleler, büyük sinemanın arkaları, Emeksiz'in sağlı sollu ve Niyazi Mısri Mahallesi'ni içine alacak yerlerde bu konutlar yapılacak. Hedefimiz çarşı içini yaşanabilir bir mekan haline getirmek. İnşallah Cezmi Kartay'ın olduğu yerler, Akpınar, Kırçuval Mahallesi, Sancaktar Mahallesi bölgelerinin dönüşümünü yapacağız" dedi.

"Bölgemizin her noktasına dokunduk"

Battalgazi'de birçok ilke imza attıklarını belirten Başkan Güder, "Sahil yoktu, sahil yaptık. İnşallah devamı gelecek. Eskimalatya merkezine çok güzel bir meydan yaptık. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Çevreyolunun altında 700 civarında konutumuzu teslim ettik. Orası artık bir alt merkez oldu. Artık o bölgede dönüşümler başlıyor. Biz de başlatacağız. Derme Deresi, Malatya için yaşanılmayacak bir yerdi. Orayı temizledik. Bizim düzeyimizde illerde tek sanayi bölgesi vardır biz uğraştık, buraya iki sanayi bölgesi getirdik. Bölgeye önem katacak. Bölgemizin her noktasına dokunduk ve her noktasında da güzel şeyler ortaya çıktı. Çevreyolunun altını da kapsayan imara açılacak alanlarda hem sağlık merkezleri hem de eğitim merkezleri yapacağız. Bunların sonucunda insanlar ilçeye rağbet edecek. Bizim Bingöllü ağabeylerimizden, büyüklerimizden yana hiçbir sıkıntımız yok. Bugüne kadar hep muhabbetle onlar bize baktı, biz onlara baktık. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Güder'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden, Malatya Bingöllüler Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Saim Balat, "Başkanımız çok güzel işler başardı. Battalgazi ilçemizde çok güzel eserler meydana getirdi. Önümüzdeki beş yılda da biz kendisinin yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA