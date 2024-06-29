Battalgazi Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Vatandaşlarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, her hafta bir mahallede vatandaşlarla buluşarak sorunları not edip kısa sürede çözeceklerini söyledi.

29.06.2024 12:22  Güncelleme: 12:23
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, her hafta bir mahallede vatandaşlarla buluşarak sorunları not edip kısa sürede çözeceklerini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Battalgazi AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Hanımınçiftliği Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Mahallenin sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, sorunları tek tek not aldıklarını ve çözeceklerini ifade ederek, "Bugün yine her Cuma olduğu gibi bir mahallemizdeyiz. Bu Cuma Hanımınçiftliği Mahallemize geldik ve sizlere misafir olduk. İnşallah bundan sonra da her Cuma başka bir mahallede olacağız. Bugün sorunları dinlemek ve çözüm bulmak için buradayız. Eski bir belediye olması hasebiyle büyük bir mahalledeyiz. Bu sebeple bölgedeki muhtarlıklarımızı davet ettik. Hem büyükşehir belediyemizden, hem de bugün burada olan daire başkanlarımız, başkan yardımcılarımız ve ilgili yetkililerimizle birlikte sorunları ele alacağız. Buradaki arkadaşlar da her bir notu alacak ve bizlerde çözeceğiz inşallah" dedi.

Amaçlarının sıkıntıları bir an önce çözmek olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Bir yandan belediyenin temel işleri devam ediyor, onları yürütüyoruz. Bir yandan da Çevre Şehircilik, Emlak Konut, TOKİ ile irtibat halinde olarak şehri bir an önce ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Sıkıntılar büyük, bunun farkındayız. Bugün konuşmaya değil, sizleri dinlemeye geldik. Arkadaşlarımız gereken notları alacaklar. Hem kendi ekibimiz, hem Bayram Başkanımızın ekibi sorunları not alacaklar. ve bizlerde o sorunları çözmek için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ise, "Başkanlarımız bugün sorunları dinlemek için geldiler. Gerek Sami başkanım, gerek Bayram başkanım gerekse daire başkanlarım sorunlarınıza çözüm bulmak için buradalar. İnşallah şehrimizdeki ve mahallemizdeki sorunları ile el birliği ile çözeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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