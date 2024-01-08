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Battalgazi Belediyesi KPSS'ye Hazırlananlara Destek Oluyor - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi KPSS'ye Hazırlananlara Destek Oluyor

Battalgazi Belediyesi, Malatya'da KPSS'ye hazırlanan vatandaşlara destek olmak amacıyla genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında ara tekrar kampı düzenleyecek. Ücretsiz olarak gerçekleşecek kamp, ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal'ın ve Görsel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin katılımıyla başlayacak. Belediye Başkanı Osman Güder, kampın adayların eksikliklerini gidermeleri ve bilgi becerilerini artırmaları için bir fırsat sunacağını belirtti.

Battalgazi Belediyesi KPSS\'ye Hazırlananlara Destek Oluyor
08.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:43
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Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya'da KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan vatandaşlara destek olmak amacıyla genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında ara tekrar kampı düzenlenecek.

Eğitim konusunda destekleriyle ön plana çıkan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatları kapsamında, Battalgazi Belediyesi tarafından 15-21 Ocak tarihleri arasında KPSS'ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlanan vatandaşlar için genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanlarında ara tekrar kampı yapılacak. Ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal'ın ve Görsel Eğitim Kurumları öğretmenlerinin katılımıyla ücretsiz olarak gerçekleşecek kamp, 15 Ocak günü saat 09: 00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda start verecek.

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ücretsiz olarak düzenlenecek olan ara tekrar kampımız, KPSS'ye hazırlık sürecinde olan adaylarımızın eksikliklerini gidermeleri, bilgi ve becerilerini artırmaları için bir fırsat sunacak. Kampımızda, uzman eğitmenler eşliğinde ders çalışma teknikleri, konu anlatımları, deneme sınavları ve birebir destek imkanlarıyla adaylarımızı en iyi şekilde hazırlayacağız. Amacımız, adaylarımızın başarılarına katkı sağlamak ve onları daha donanımlı bir şekilde kamuya hizmet edecekleri alanlara yönlendirmek. Gençlerimiz için eğitime tam destek veriyoruz. Öğrencilerimize sınavlara yönelik kaynak desteği sağlarken onların rahat bir şekilde çalışabilmeleri, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar oluşturmak amacıyla gençlik merkezlerini açtık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize her türlü desteği sağladık, sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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