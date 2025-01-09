Battalgazi Belediyesi\'nden Kanalboyu ve Öğretmenevi Çarşılarına Modern Dokunuş

Politika

Battalgazi Belediyesi, Kanalboyu ve Öğretmenevi Konteyner Çarşılarında başlattığı çatı çalışmalarını tamamladı.

Battalgazi Belediyesi, Kanalboyu ve Öğretmenevi Konteyner Çarşılarının üzerini kapatma çalışmalarını tamamladı. Ayrıca, Öğretmenevi Konteyner Çarşısı'nda kilit taş döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Bayram Taşkın'ın esnaf ve vatandaşlara verdiği söz hayata geçirilirken, çarşılar dört mevsim korunaklı hale getirildi.

Artık çarşılar, kış aylarında yağmur ve karın olumsuz etkilerinden, yaz aylarında ise güneşin kavurucu sıcağından korunuyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın daha önce verdiği bu sözün gerçekleşmesi, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Proje kapsamında, çarşıların üzeri dayanıklı ve uzun ömürlü malzemelerle kaplanarak alışveriş yapan vatandaşlar ve çarşı esnafı için daha konforlu bir ortam oluşturuldu. Üst kaplama çalışmaları, çarşıları kış aylarında yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşullarından korurken yaz aylarında da güneşin kavurucu sıcağını engelleyecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda, Öğretmenevi Konteyner Çarşısı'nda yapılan kilit taş döşeme çalışmaları, alanın estetik görünümünü iyileştirerek hem esnaf hem de vatandaşlar için daha kullanışlı bir çarşı ortamı sundu.

Bu çalışmalar sayesinde hem esnafın işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri hem de vatandaşların yılın her döneminde rahat bir alışveriş yapmaları hedeflendi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çarşı ziyaretleri sırasında özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek, esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bu çalışmayı öncelikli projeler arasına almıştı. Yeni düzenleme ile çarşıların hem estetik hem de işlevsellik açısından iyileştirilmesi sağlanarak bölgenin ticaretine de katkı sunulması amaçlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçici olarak hizmet veren bu konteynerlara kalıcı bir çözüm getirdik. Kışın yağışlardan, yazın güneşten koruyan bu düzenlemeyle, çarşılarımız artık dört mevsim boyunca daha işlevsel hale geldi. Çarşı inşaatları tamamlandığında esnafımız inşallah kendi dükkanlarına geçecek. Bu süreçte esnafımıza ve vatandaşlarımıza en iyi şartları sağlamak için çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve vatandaşlardan olumlu dönüşler alan bu proje, Battalgazi Belediyesi'nin vatandaş odaklı çalışmalarının bir örneği olarak öne çıkıyor. Kanalboyu ve Öğretmenevi Konteyner Çarşıları, yeni görünümleriyle Battalgazi'ye modern ve işlevsel bir çarşı anlayışı kazandırırken, Battalgazi Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıran projelerine hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. - MALATYA