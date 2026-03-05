Battalgazi'de yetim çocuklarla iftar buluşması - Son Dakika
Battalgazi'de yetim çocuklarla iftar buluşması

05.03.2026 13:07  Güncelleme: 13:08
Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında yetim çocuklar bir araya geldi. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, yetimlerin emanet olduğunu belirtti.

Battalgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında yetim çocuklar iftar sofrasında bir araya geldi. Programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da çocuklarla aynı sofrayı paylaştı.

Battalgazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın katılımıyla Hastane Kafe Sosyal Tesisleri'nde iftar programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programda yetim çocuklar iftar sofrasında bir araya geldi. İftar programına AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Esin Yılmaz ve AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç da katıldı.

Başkan Taşkın: "Yetimlerimiz Bizim Emanetimiz"

İftar programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, "Bu mübarek vakitte böyle güzel bir ortamda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yetimlerimiz bizim emanetimizdir. İnşallah hep birlikte nice Ramazanlara ulaşır, bayrama da birlik ve beraberlik içinde kavuşuruz" dedi.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de konuşmasında Ramazan ayının rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirterek, "Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bir zaman dilimi. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye'den yardım eli uzandığını görüyoruz. Bu güzel programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

