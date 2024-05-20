Battalgazi Belediyesi Öğrencilere Sınav Kampı Düzenliyor - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediyesi Öğrencilere Sınav Kampı Düzenliyor

Battalgazi Belediyesi Öğrencilere Sınav Kampı Düzenliyor

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen tekrar kampında ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal, öğrencilere sınav stratejileri hakkında bilgiler veriyor. Kamp, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

20.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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Battalgazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen tekrar kampında ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal adaylarla bir araya gelerek sınav stratejileri üzerine değerli bilgiler paylaştı. Yoğun ilginin olduğu tekrar kampı 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın öğrencilere yönelik destek talimatları kapsamında Battalgazi Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen tekrar kampı adayların yoğun ilgisiyle devam ediyor. 18 Mayıs'ta başlayan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen kampta ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal, YKS ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adaylarıyla bir araya gelerek sınav stratejileri üzerine değerli bilgiler paylaştı. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenmeye devam eden tekrar kampı 24 Mayıs'ta sona erecek.

"Çok nadir gördüğüm programlardan birini yaşıyorum"

Adayların sınavda karşılaşabileceği sorular hakkında önemli bilgiler veren, sınav stratejilerini geliştirecek tüyolar paylaşan ve adaylara motive edici konuşmalar yapan ünlü Türkçe öğretmeni Aker Kartal, "Bugün bizim için çok güzel bir tarih. Bugün Battalgazi'deyiz. İsminden de anlaşılabileceği gibi Battalgazi'nin torunları salonda. KPSS ve TYT için mücadele ediyorlar. Türkiye'nin her yerine gidiyorum ama çok nadir gördüğüm programlardan birini burada yaşıyorum. Battalgazi Belediyesi'ne, Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Bayram Taşkın'a çok teşekkür ederiz. Salonu ücretsiz tahsis edip kardeşlerimize ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyorlar. Belediyenin böyle gençlere, eğitime destek vermesi bizim için çok önemli. Bu yüzden tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Başkan Taşkın'a teşekkür

Tekrar kampının başrolleri olan öğrenciler kampa tam not verdi. Derslerin verimli geçtiğini belirten KPSS adayı Özlem Merde, "Tekrar derslerine katılıyorum. Çok memnunum. Bu tarz etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Aker hocayı çok seviyoruz. Özellikle Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a, Aker hocayı getirdiği için minnettarız" diye konuştu. YKS adayı Sudem Dere, "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Böyle seminerlere elimden geldiğince katılacağım. Düzenledikleri için belediyemize çok teşekkür ederim. Aker hocayı da önceden takip ediyordum. Görünce çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

YKS'ye hazırlanan Adem Kalay, "Dersler, koca bir yılın toplamını bir güne sığdıracak kalitede, gerçekten çok faydasını gördük. Aker hoca çok iyi bir insan. Sohbetini, dersini ayrı ayrı sevdik. Gençlerimiz, kardeşlerimiz adına her yıl olmasını istiyoruz. Bu kampı, bu nezih ortamı bize sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a çok teşekkür ederiz" dedi.

Bir diğer YKS adayı Barış Demirhan ise, "Tekrar kampı güzel, avantajlı bir şey. Her yer bunu yapmıyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın'a teşekkür ederiz. Böyle değerli bir hocayı bize getirdiler. Başkanımızın gençlerin önünü böyle güzel şeylerle açmaya devam etmesini istiyoruz" sözlerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediyesi Öğrencilere Sınav Kampı Düzenliyor - Son Dakika

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