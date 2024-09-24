Battalgazi\'de Yeni Ticaret Merkezi Kanalboyu Açılıyor

Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Söğütlü Cami inşaatı nedeniyle Emekliler Parkı'ndan Aşağı Kanalboyu'na taşınan esnafları ziyaret ederek, bölgenin önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Malatya'nın en canlı ticaret merkezi olacağını vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Emekliler Parkı'ndaki esnafların, Söğütlü Cami temelinin atılacak olması nedeniyle geçici olarak Kanalboyu'na taşınmasının ardından bölgeyi ziyaret etti. Yeni iş yerlerine yerleşen esnafları tek tek gezen Başkan Taşkın, esnafların taleplerini dinleyerek, Aşağı Kanalboyu'nun önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca Malatya'nın en canlı ticaret merkezi olacağını söyledi.

Başkan Taşkın, yaptığı açıklamada Kanalboyu'nun araç trafiğine kapatıldığını ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu alışveriş yapabilmesi için bölgeye yağmur ve güneşten koruyacak modern düzenlemeler yapılacağını belirtti. "Yıkımın, tozun, toprağın olmadığı, modern bir çarşı oluşturacağız. Hemşehrilerimizin güven içinde alışveriş yapabilecekleri, esnafımızın da huzurla ticaretini sürdürebileceği bir ortam sağlayacağız" diyen Taşkın, yeni çarşı projesinin bölgenin ticari canlılığını artıracağını vurguladı.

"Önceliğimiz ticaretin canlanması"

Esnafa hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Taşkın, Battalgazi Belediyesi olarak hem Malatya'da hem de Ankara'da çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Taşkın, "Biz her zaman sahada olacağız, bir ayağımız sahada, bir ayağımız Ankara'da. Amacımız, ticaretin yeniden canlanması ve vatandaşlarımızın alışverişlerini güvenle yapabilmesidir" dedi.

Esnaflarla yaptığı görüşmelerde halkın taleplerine hızlı çözümler üreteceklerini söyleyen Başkan Taşkın, bölgenin Malatya'nın yeni ticaret merkezi haline geleceğini belirterek,"Önceliğimiz, vatandaşlarımızın ve esnafımızın refahını artıracak projeleri hayata geçirmektir. Bu çarşının, Battalgazi esnafı ve tüm Malatya halkı için hayırlı olmasını diliyorum" İfadelerini kullandı.

Taşkın, belediye ekiplerinin alanda düzenli denetimler yapacağını ve esnafla iletişimi sürekli tutarak sorunlara hızlıca müdahale edileceğini de belirtti.

Kanalboyu esnafı, Başkan Taşkın'a teşekkür ederek belediyenin sağladığı imkanlardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Vatandaşlar ise yapılacak düzenlemelerin bölgeyi alışveriş açısından daha cazip hale getireceğine inandıklarını belirttiler. - MALATYA