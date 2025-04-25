Battalgazi'de Yeni Yaşam Merkezi Projesi İncelendi - Son Dakika
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Politika

Battalgazi'de Yeni Yaşam Merkezi Projesi İncelendi

Battalgazi\'de Yeni Yaşam Merkezi Projesi İncelendi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Malatya'nın eski hal binası yerinde inşa edilen 1000 araçlık otopark, otel, çarşı ve ofis alanlarından oluşacak yeni projeyi yerinde inceledi. Projenin kente sosyal ve ekonomik katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

25.04.2025 15:40  Güncelleme: 15:43
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, eski hal binası yerinde inşa edilen ve 1000 araçlık otopark, otel, çarşı ve ofis alanlarından oluşacak dev projeyi yerinde inceledi. Başkan Taşkın, Malatya'nın çehresini değiştirecek bu prestij yatırımın tamamlanması için süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Eski Hal Binası'nın bulunduğu alanda hayata geçirilen prestij projeyi ziyaret ederek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Temeli atılan ve hızla yükselen proje; bölgenin en büyük otoparklarından birine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, otel, ofis ve ticaret alanlarıyla Malatya'da benzeri olmayan yeni bir yaşam merkezi olacak.

İnşaat alanında açıklamalarda bulunan Başkan Taşkın, projede çift katlı bodrum alanına sahip, toplam bin araçlık bir otopark inşa edildiğini belirtti. Bu kapasitenin, Malatya'daki otopark ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlayacağını vurgulayan Taşkın, "Bu proje; otoparkı, oteli, çarşısı, ofisleri ve gezinti alanlarıyla adeta mini bir şehir niteliğinde. Belki de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu ölçekte başka bir örneği yok" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında üç ayrı otel, geniş ticari çarşı alanları ve modern ofis blokları yer alıyor. Yapı tamamlandığında yalnızca fiziksel bir dönüşüm sunmakla kalmayacak; aynı zamanda şehir ekonomisine canlılık kazandıracak ve bölgedeki ticari faaliyetleri artıracak. Malatya'nın ihtiyaç duyduğu çok yönlü yaşam ve hizmet alanlarının bir arada sunulacağı bu kompleks, kentsel dönüşüm sürecine de yeni bir vizyon katacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yakından takip edilen bu yatırım, büyüklüğü, fonksiyonelliği ve konumuyla Malatya'nın en dikkat çeken prestij projelerinden biri olmaya aday. Şehir merkezine değer katacak bu proje, aynı zamanda bölgedeki sosyal ve ekonomik yapının güçlenmesine de katkı sağlayacak.

Battalgazi Belediyesi olarak sürecin her aşamasında destek verdiklerini vurgulayan Başkan Taşkın, "İlgili ekiplerle sürekli iletişim halindeyiz. Eksiklerin giderilmesinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Malatyalı hemşehrilerimizi bu proje ile bir an önce buluşturmak için biz de gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın merkezinde yepyeni bir yaşam alanı olarak şekillenen bu proje, yalnızca fiziksel dönüşümle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel dinamizmi de beraberinde getirecek. Başkan Taşkın, projede görev alan tüm ekiplere başarılar dileyerek, çalışmaların kazasız belasız tamamlanması temennisinde bulundu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi'de Yeni Yaşam Merkezi Projesi İncelendi - Son Dakika

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