Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri Belediye Başkanı'na teşekkür plaketi takdim etti - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri Belediye Başkanı'na teşekkür plaketi takdim etti

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri Belediye Başkanı\'na teşekkür plaketi takdim etti

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve dernek üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek teşekkür plaketi verdi. Başkan Güder, muhtarlara teşekkür ederek birlikte yapılan hizmetlerden bahsetti.

21.03.2024 11:59  Güncelleme: 12:30
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Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve dernek üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdim etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, makamında Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. İlçede görev yapan muhtarlar tarafından kendisine teşekkür plaketi takdim edilmesiyle ilgili Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Değerli muhtarlarımız ile birlikte beş yıllık görev süremiz boyunca ilçede gece gündüz demeden güzel hizmetlerde bulunduk. Plaketleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her muhtarımızı aile gibi gördük"

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Beş yıl boyunca beraber hizmet etme şerefine nail olmuş olduk. Güzel hizmetler yaptığımıza inanıyorum. Toplumda arz, talep noktasında birincil basamak muhtarlarımız. Biz muhtarlarımızla beraber sorunları çözme konusunda elimizden gelen gayreti sarf ettik. Gece gündüz demeden her şartta ilçemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalıştık. Allah hepsinden razı olsun. Her muhtarımızı bir aile gibi görerek bu süreci ağabey, kardeş olarak tamamlamış olduk. Hep beraber güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Hepimizin bundan sonraki hayatı güzelliklerle dolu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu dönemde başkalarının yapamayacağı birçok şeyi yaptı"

Teşekkür plaketini Başkan Güder'e takdim eden Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise, "Osman Başkanım çok şanssız bir dönemde belediye başkanlığı yapmasına rağmen bu dönemde başkalarının yapamayacağı çok şeyi yaptı. Biz çok gayretli çalıştığınıza bütün muhtarlarımızla beraber şahidiz. Gerek sosyal belediyecilik konusunda gerek imar ve çalışmalar konusundaki çalışmalarınız ortada. Engellisinden, yaşlısından tutun evinde zaman geçiren ablalarımıza kadar tesisler yaptınız. Gençler için birçok kurs açtınız. Türkiye'nin her tarafında eğitim gören çocuklar Battalgazi'nin kurs merkezinden geçtik diyor. Allah sizden razı olsun. Çalışmalarınızdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ben ve muhtar arkadaşlarım, sizinle çalışmaktan çok onur duyduk" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri Belediye Başkanı'na teşekkür plaketi takdim etti - Son Dakika

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