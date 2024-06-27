Bayat Belediye Başkanı Su Kaynaklarını İnceledi - Son Dakika
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Politika

Bayat Belediye Başkanı Su Kaynaklarını İnceledi

Bayat Belediye Başkanı Su Kaynaklarını İnceledi

Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçedeki su kaynaklarını yerinde inceleyerek, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması konusunda çağrıda bulundu.

27.06.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, ilçedeki su kaynaklarını yerinde inceledi.

Bostancı su kaynağını ve diğer su kaynaklarının bulunduğu alanları inceleyen Bayat Belediye Başkanı Ünlü, dünya genelinde yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, su kaynaklarının verimli kullanılması ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılması noktasında daha duyarlı davranılmasını istedi.

Su kaynaklarını verimli kullanmanın öncelikli hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Ünlü, "Su yaşamın temel kaynağıdır ve bizler bu kaynağı korumakla yükümlüyüz. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimini dikkate alarak, kayıp-kaçak oranlarını minimize etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kayıp-kaçak oranlarını düşürmek için şebeke suyu ve tatlı su ile bahçe sulamasına hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Bu kararın su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağına inanıyoruz. Kuracağımız ekip ile kayıp kaçak kontrollerini sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızdan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Su kaynaklarımızı koruyarak ve verimli kullanarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu nedenle su tüketimi konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' düsturuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımız su kullanımı ile ilgili istek, talep ve şikayetleriniz için 0 535 017 78 36 numaralı whatssap destek hatırımız ile iletişime geçebilir" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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