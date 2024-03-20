Bayburt Devlet Hastanesi\'nde Kemoterapi Ünitesi Açıldı

Politika

Bayburt Devlet Hastanesi'nde kemoterapi ünitesinin faaliyete geçmesinin ardından koroner anjiyografi ünitesi de törenle hizmete açıldı. Törende konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, "Bayburt'umuz sağlık alanında bölgenin önemli merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan koroner anjiyografi ünitesi açılışında, bu hizmetlerin önemli yatırımlar olduğunu söyleyerek, "Bayburt Devlet Hastanemizin güçlenmesi demek, dışarıya daha az hastanın gitmesi demek. Aynı zamanda uzman kadromuz, hekim kadromuz, yardımcı sağlık hizmetleri kadromuz güçlenmiş durumda. Bayburt hem eğitim, hem sağlık, hem de diğer alanlarda devletin yatırımlarını çok güzel almış bir il olma yolunda hızla ilerliyor. Anjiyo ünitesinin de bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli bir hizmet, herkesten Allah razı olsun" dedi.

Bayburt'un sağlık alanında bölgenin önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, koroner anjiyografi ünitesinin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Bayburt'umuz sağlık alanında bölgenin önemli merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Anjiyo ünitemizi bugün açmış bulunuyoruz bununla birlikte onkoloji ünitemizi de açmıştık. İnşallah 2 ay sonra fizik tedavi hastanemizi açacağız, hekim kadromuzu güçlendirdik, araştırma hastanelerinde yapılan ameliyatların yüzde 85'e, yüzde 90'a yakını Bayburt Devlet Hastanemizde yapılıyor hale geldi. Hastanemizde emeği geçen doktor arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, idarecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bayburt'umuz için hayırlı bir hizmet olacak inşallah. Sevk oranımız epey bir düşmüştü, anjiyo ünitemizle birlikte ciddi hastalar dışında şehir dışına sevkimiz inşallah olmayacak. Hastalarımız Bayburt'umuzda tedavi görecek, takipleri burada yapılacak. Ünitemizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte 3 hastanın anjiyo ameliyatı geçirdiği bilgisini veren İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı'da, "3 hastamıza anjiyo yaptık. Yağlanmaları vardı. Bir hastamıza hem balon yapıldı, hem de ilaçlı stent takıldı. Hastalarımızın genel durumları iyi. İki hastamız yoğun bakımda, bir hastamız serviste takip ediliyor. Burada koldan da anjiyo hizmeti veriliyor. Son model cihazlarımız geldi, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından anjiyografi ünitesinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası il protokol üyeleri anjiyografi ünitesini gezerek, son model cihazlar hakkında doktorlardan bilgi aldılar. Ünitenin gezilmesi ardından anjiyo olan hastaya Vali Eldivan geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Bir süre hastayla sohbet eden Vali Eldivan, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastanın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Canpolat, kurum müdürleri, siyasi partilerin il temsilcileri, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT