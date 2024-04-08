Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz mazbatasını aldı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde Bayırköy Belde Belediye Başkanı seçilen Aykut Dilsiz mazbatasını aldı. Dilsiz, mazbata töreninde teşekkür konuşması yaptı.

08.04.2024 18:27  Güncelleme: 18:31
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31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde Bayırköy Belde Belediye Başkanı seçilen Aykut Dilsiz mazbatasını aldı.

Bilecik'in üç beldesinden biri olan Bayırköy beldesinde 31 Mart Pazar günü gerçekleşen seçimi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayırköy Belediye Başkan adayı Aykut Dilsiz kazanmıştı. Dilsiz, yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Mazbata törenine Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Aykut Dilsiz, mazbatasını almasının ardından herkese teşekkür ederek, "İlk günden beri beni bu yolculuğumda yalnız bırakmayan ve beni seçen Bayırköy halkıma çok teşekkür ediyorum. 5 sene boyunca mükemmel bir belediyecilik bizleri bekliyor" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz mazbatasını aldı - Son Dakika

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