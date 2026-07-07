Bayraktaroğlu ve Caine Görüşmesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile görüştü. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerikalı mevkidaşı Dan Caine'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Caine, Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Caine Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA