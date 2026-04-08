Bayramov ve Arakçi, Ateşkesi Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüşerek ABD ve İran arasındaki ateşkes durumunu ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmede taraflar, bölgedeki mevcut güvenlik durumu ve sağlanan ateşkes hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bayramov, ABD ve İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, ateşkesin sağlanmasının, gerginliğin azaltılması, müzakerelerin başarıyla sonuçlanması ve istikrarın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Aynı zamanda görüşmede ateşkesin sağlanmasında arabulucu ülkelerin, özellikle Pakistan'ın rolü takdir edildi.

Bayramov, ateşkes rejimine uyulmasının önemine dikkat çekerek, durumun diplomatik yollarla çözülmesinin gerekliliğini ifade etti. Bayramov, Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen görüşmelerin de sonuç odaklı ve verimli olacağına yönelik inancını da dile getirdi. Bayramov ayrıca, Azerbaycan'ın her zaman bölgede kalıcı barışın, güvenliğin ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik girişimleri desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmenin devamında bakanlar ayrıca karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında da görüş alışverişinde bulundular. - BAKÜ