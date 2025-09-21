Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi yapılıyor - Son Dakika
Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi yapılıyor

Bayrampaşa Belediyesi\'nde Başkanvekilliği seçimi yapılıyor
21.09.2025 13:38
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek isim belirlenmesi için Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Mutlu, 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açılarak tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi için CHP İbrahim Kahraman'ı, Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Üç turda da sonuç alınamadı ve seçim süreci devam ediyor.

BAYRAMPAŞA Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00'da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre seçim ilk iki turda 3/2 çoğunlukla yapılırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday Başkanvekili seçilebiliyor. İlk turda 37 üye oy kullandı. CHP'nin adayı İbrahim Kahraman 18, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oy aldı. Adaylar istenen oya ulaşamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda her iki aday da 18 oy aldı. Bir oy mühürün farklı bir yere basılması nedeniyle geçersiz sayıldı. Üçüncü tur öncesi geçersiz oy sebebiyle mühürlenecek kağıt ve zarf sayımı yapıldı. Üçüncü turda da her iki aday 18 oy aldı; 1 oy geçersiz sayıldı.Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik takip ederken, vatandaşlar seçimi belediye binası dışında izliyor.

GERGİNLİK YAŞANDI

Diğer yandan dördüncü turda da her ik,i aday eşit oy aldı. Her iki adayın da 18 oy aldığının açıklanmasının ardından salon karıştı. Salonda gerginlik ve tartışma yaşanırken, salondaki bazı üyeler topantı odasına alındı. Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik takip ederken, vatandaşlar seçimi belediye binası dışında izliyor.

Kaynak: DHA

