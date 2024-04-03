BBP Adayı Adem Uzun, Sivas Belediye Başkanı seçildi

Sivas'ta aldığı yüzde 43.31 oy ile en yakın rakibi olan eski Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i geride bırakarak seçimi kazanan Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Adem Uzun, İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.
İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas halkına teveccühleri için teşekkürlerini sunduğunu belirterek, "Son birkaç gündür özellikle sosyal medya hesapları üzerinden ya da bazı haber siteleri üzerinden tarafımıza karşı bir linç girişiminde bulunulduğunu görüyoruz. Konu olarak da sahipsiz sokak hayvanları olduğunu görmekteyiz. Aday adaylığı sürecimde ve adaylık sürecimde hep şunu ifade ettim, 'Sahipsiz sokak hayvanları, Rabbimizin bize dilsiz emanetleridir' dedim. Sahip çıkacağız. Seçim çalışmaları sürecinde Sivas Hayvan Barınağı'nı da ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Orada koşulları da gördüm. Oradaki koşulları iyileştireceğiz. Rehabilite çalışmalarını, doğal ortam çerçevesinde sağlayacağız. Hatta hayvansever dostlarımızın evlerinde besledikleri kedi olsun, köpek olsun, bunları gezdirebilecekleri bir pati park kazandıracağız. Bunların dışında doğal ortamlarda bir rehabilitasyon merkezinin kazandırılması çalışmalarını yapacağız. Ayrıca bir de mama üretim merkezini de inşallah belediyemiz bünyesine kazandıracağız. Hiç kimse algı operasyonları yapmasın. Biz aday adaylığında da, adaylık sürecinde de, seçim akşamında da bu algıların hepsinin üstesinden geldik" dedi.
"Kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor"
Uzun, kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını belirterek, "Geldiğiniz zaman kurum barışı benim en çok önemsediğim konuların başında geliyor. Herkes görevini yerine getirsin. Her yerde şunu ifade ettim. Bir düşünüre sormuşlar 'Dünyanın en kötü kimdir?' 'İnsan ekmeğiyle oynayan kişidir' demiş. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Ben geçici beş yıllığına geliyorum. Oradaki arkadaşlarımızın hepsi kalıcılar. Ben arkadaşlarımızdan sadece şunu istiyorum. Şu an itibarıyla hangi görevinizi yapıyorsanız o görevinizi işçi arkadaşlarımızla, memur arkadaşlarımızla, müdür arkadaşlarımızla, tüm belediyedeki görevli arkadaşlarımızın ben Sivas halkını en iyi şekilde yerine getirmelerini istiyorum. Geldiğimiz zaman inşallah birlikte Sivas'ı çok daha ileriye taşıyacağız diyorum. Yüzde 43 oranında bir oy aldık. Bu oyu alırken Sivas halkı bize büyük bir teveccüh gösterdi. Sivas'tan her kesimin oyunu aldık. Alevi'sinden, Sünni'sinden, sağcısından solcusuna, diğer partilerden, farklı görüşlerden birçok arkadaşımızın biz oylarını aldık. Ben herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS
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