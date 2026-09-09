BBP Başkanı Destici: "İzmir’de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir’in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Başkanı Destici: "İzmir’de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir’in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır"

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İzmir’de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş, cephelerde imanla, cesaretle ve fedakarlıkla verilen mücadele, 9 Eylül’de İzmir’in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " İzmir'de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş, cephelerde imanla, cesaretle ve fedakarlıkla verilen mücadele, 9 Eylül'de İzmir'in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'i Yunan işgalinden kurtarmasının yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

"İzmir'de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir'in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır"

Destici, 9 Eylül 1922 tarihinin yalnızca İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün olmadığını vurgulayarak, "O gün, Türk milletine esareti layık gören bir hesabın kapandığı; milletimizin hürriyetinden, vatanından ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği gündür. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan işgal kuvvetleri, karşılarında yalnızca bir şehri değil; tarihi boyunca bağımsız yaşamış büyük bir milletin sarsılmaz iradesini bulmuştur. İzmir'de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş, Anadolu'nun dört bir yanında büyümüş; cephelerde imanla, cesaretle ve fedakarlıkla verilen mücadele, 9 Eylül'de İzmir'in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır. İzmir'in kurtuluşu; vatan toprağının işgal edilebileceğini fakat Türk milletinin asla teslim alınamayacağını gösteren tarihi bir hükümdür. Bu zafer, bize yalnızca gurur duyacağımız büyük bir geçmiş bırakmamıştır. Aynı zamanda bağımsızlığımızı koruma, milli birliğimizi güçlendirme ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda daha kudretli hale getirme sorumluluğu yüklemiştir. Çünkü zaferleri yaşatmanın yolu, onları yalnızca törenlerle hatırlamaktan değil; o zaferleri mümkün kılan iradeyi, ahlakı ve vatan şuurunu gelecek nesillere taşımaktan geçer" diye konuştu.

"Milletimizin birliğini ve devletimizin bekasını hedef alan her türlü tehdide karşı kararlılıkla durmaktayız"

Mustafa Destici, yaptığı açıklamada aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün de ülkemizin bağımsızlığını, milletimizin birliğini ve devletimizin bekasını hedef alan her türlü tehdide karşı aynı inanç ve kararlılıkla durmak mecburiyetindeyiz. Şartlar, araçlar ve yöntemler değişebilir; fakat Türk milletinin hür yaşama iradesi asla değişmez. 9 Eylül bize göstermiştir ki millet iradesi ayağa kalktığında işgalin de dayatmanın da esaret hesabının da karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur. İzmir'de denize dökülen yalnızca bir işgal ordusu değil; Türk milletine biçilmeye çalışılan esaret gömleğidir. Bu duygu ve düşüncelerle, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 9 Eylül kutlu olsun. İzmir'in ufkunda yükselen bağımsızlık güneşi, Türkiye'nin üzerinde ebediyen parlasın."

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, 9 Eylül, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Başkanı Destici: 'İzmir’de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir’in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Hastanede akılalmaz saldırı Sağlık çalışanının omzu kırıldı Hastanede akılalmaz saldırı! Sağlık çalışanının omzu kırıldı
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi Dünya rekoru geldi Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:49
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 15:08:34. #7.12#
SON DAKİKA: BBP Başkanı Destici: "İzmir’de sıkılan ilk kurşunla yükselen direniş İzmir’in yeniden şanlı ay yıldızlı bayrağımıza kavuşmasıyla zafere ulaşmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement