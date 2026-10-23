BBP Başkanı Destici, Kilimli'deki grizu patlamasında ölen 2 madenciye rahmet diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı mesajda Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 5 madencinin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Destici, yaralı işçiler için acil şifa temennisinde bulundu. Destici, madende kurtarılmayı bekleyen işçinin de bir an önce sağ salim kurtarılmasını ümit ettiğini ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.