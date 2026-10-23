BBP Başkanı Destici, Kilimli'deki grizu patlamasında ölen 2 madenciye rahmet diledi - Son Dakika
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BBP Başkanı Destici, Kilimli'deki grizu patlamasında ölen 2 madenciye rahmet diledi

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BBP Genel Başkanı Destici, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağındaki grizu patlamasında 2 madencinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirterek taziye mesajı yayımladı. Destici, ölenlere rahmet diledi, yaralılara şifa ve kurtarılmayı bekleyen işçinin sağ salim kurtulmasını diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı mesajda Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 5 madencinin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Destici, yaralı işçiler için acil şifa temennisinde bulundu. Destici, madende kurtarılmayı bekleyen işçinin de bir an önce sağ salim kurtarılmasını ümit ettiğini ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: İHA
Büyük Birlik PartisiZonguldakPolitikaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: BBP Başkanı Destici, Kilimli'deki grizu patlamasında ölen 2 madenciye rahmet diledi - Son Dakika
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